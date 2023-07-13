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Ekonomi BAE'nın dev firması, Türk malı süt ürünleriyle ilgileniyor, yoğun talep var! Ülkeye para yağdıracaklar
Ekonomi

BAE'nın dev firması, Türk malı süt ürünleriyle ilgileniyor, yoğun talep var! Ülkeye para yağdıracaklar

Yeniakit Publisher
2023-07-13 15:45:00 - 2023-07-13 15:50:08
BAE'nın dev firması, Türk malı süt ürünleriyle ilgileniyor, yoğun talep var! Ülkeye para yağdıracaklar

BAE devinden Türk malı süt ürünlerine talep var. 2011 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de gıda ticareti faaliyetleri yapan ithalat şirketi Türkiye'den teklif almak istiyor.

2011 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de gıda ticareti faaliyetleri yapan ithalat ve ihracat firması süt ürünleri için Türkiye'den teklif almak istiyor.

BAE firması, Türkiye pazarına giriş yapmak istiyor. Firma ihracat platformu Forie’de yayınladığı ilanda süt ve krema çeşitleri için fiyat teklifi beklediğini belirtti.

İlgili ihracat alım talebini ücretsiz olarak görüntülemek ve şirketinizi sisteme kaydederek 120 $ değerinde hediye kazanmak için formu doldurunuz.

İhracat fırsatının detayına buradan ulaşabilirsiniz.

107,8 milyar dolar ihracat

Dünya Ticaret Örgütü’nün sektörel bazda yıllık olarak hazırladığı verilere göre 2022 yılında toplam 107,8 milyar dolarlık süt ürünleri, yumurta ve tabii bal ihracatı yapıldı. Söz konusu sektörde en çok ihracat yapan ülke 13,3 milyar dolarla Yeni Zelanda oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye, 2022 yılı içerisinde 974 milyon dolar ihracat yaptı. Sektörün geçtiğimiz yıl yaptığı ihracat listesinin zirvesinde 161 milyon dolarla BAE yer aldı.

Türkiye 2. sırada yer alıyor

BAE, süt ürünleri kategorisinde toplam 1,1 milyar dolarlık ithalat yaptı. Türkiye BAE’nin sektörel bazda hazırlanan ithalat listesinde ikinci sırada yer aldı.

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