Microsoft ‘un başkan yardımcısı ve başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin en üst düzey yöneticilerinin yıllık bonusları, siber güvenliğe verdikleri öneme bağlı olacak. Ayrıca bu değişiklikler, önümüzdeki mali yılda da geçerli olacak. Gelin olayın sebeplerine ve detaylarına birlikte bir göz atalım.

Microsoft, siber güvenlik olaylarını yönetmedeki iddialı başarısızlığı nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Yaz aylarında Microsoft Exchange Online bir dizi siber saldırıya maruz kaldı ve saldırının önlenebileceği ortaya çıktı. Bu durum, şirketin kurumsal güvenlik yatırımlarını ikinci plana atması ve risk yönetimini ciddiye almamasıyla ilgili olduğu belirtildi.

İncelenen rapora göre, Microsoft’un temel güvenlik kontrolleri diğer bulut hizmeti sağlayıcılarının standart uygulamaları arasında yer almıyordu ve bu da saldırının bu ölçekte önlenmesini sağlayabilirdi.

Microsoft, saldırı sırasında çelişkili iletişimler yaşandığını da belirtti. Bu olay, ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu için bulut hizmeti sağlayıcılarının müşterilerini korumak için acil olarak harekete geçmeleri gerektiğini gösterdi.

Microsoft’un bu yaklaşımı, kapitalizm düzeninde takdire şayan bir hareket. Şirkette yaşanan olumsuzlukların cezasını düşük seviye çalışanlar yerine patronlara kesmek kesinlikle çok daha yapıcı bir yaklaşım. Asıl baskının patronlar üzerinde olması gerekiyor.

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