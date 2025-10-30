Microsoft, Meta ve Alphabet kârlarına kâr kattılar

Mali takviminde 30 Eylül'de biten 3 aylık dönemi, 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

MICROSOFT GELİRİNİ YÜZDE 18 ARTIRDI

Mali takviminde 30 Eylül itibarıyla 2026 mali yılının ilk çeyreğini tamamlayan Microsoft, güçlü bir bilanço açıkladı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 77,7 milyar dolara ulaştı.

Microsoft’un net kârı da yüzde 12 artışla 27,7 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 24,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Hisse başına kâr ise 3,30 dolardan 3,72 dolara çıktı.

Yapay zeka yatırımları ve bulut bilişim hizmeti Azure’un büyümesi, şirketin gelir artışında belirleyici rol oynadı.

META’NIN NET KÂRI YÜZDE 83 GERİLEDİ

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın 2025’in üçüncü çeyrek verileri ise karışık bir tablo çizdi. Şirketin geliri yüzde 26 artışla 51,2 milyar dolara yükselmesine rağmen, net kârı yüzde 83 düşerek 15,7 milyar dolardan 2,7 milyar dolara geriledi.

Hisse başına kâr 6,03 dolardan 1,05 dolara düştü. Analistler, Meta’nın kârındaki bu düşüşü yapay zeka yatırımları, altyapı maliyetleri ve artan reklam rekabetine bağladı.

Şirket, dördüncü çeyrekte 56 ila 59 milyar dolar arasında gelir beklediğini açıkladı.

ALPHABET’TEN REKOR KÂR

Google’ın ana şirketi Alphabet de üçüncü çeyrekte güçlü bir performans sergiledi. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 102,3 milyar dolara çıktı.

Net kâr ise yüzde 33 artışla 35 milyar dolara ulaştı. Alphabet geçen yıl aynı dönemde 26,3 milyar dolar net kâr elde etmişti. Hisse başına kâr da 2,12 dolardan 2,87 dolara yükseldi.

Alphabet’in büyümesinde Google Cloud ve YouTube reklam gelirlerinin etkili olduğu belirtildi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Uzmanlar, üç teknoloji devinin mali performansında yapay zeka yatırımlarının belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor. Microsoft ve Alphabet yapay zekadan doğrudan gelir elde ederken, Meta’nın bu alandaki yüksek harcamaları kısa vadede kârlılığını düşürmüş görünüyor.

Buna rağmen, sektör genelinde 2026 yılına kadar yapay zeka temelli büyümenin hızlanması bekleniyor.

