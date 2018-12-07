Microsoft Edge, Chromium tabanına geçiyor

Microsoft tarafından, Internet Explorer‘ın yerine geçmesi için hazırlanan Microsoft Edge, Internet Explorer’dan daha başarılı bir yolda ilerliyor olsa da, hala Microsoft’u yeterince tatmin edebilmiş değil gibi duruyor. Farklı yollara başvuran Microsoft, yeni güncellemesi ile tarayıcı motoru üzerinde çok büyük bir değişiklikte bulunacak.

Microsoft Edge tarayıcı motoru değiştiriliyor

Microsoft, Windows kullanıcılarının büyük bir bölümünü hala Chrome, Firefox gibi tarayıcılara kaptırmakta. Tarayıcı değiştirilmek istendiğinde “Bizim tarayıcımıza da bir göz atın” tazı yaklaşımlarda bulunan Microsoft, tarayıcı konusunda bir türlü istediği başarıya ulaşamıyor.

Bugün ortaya çıkan haberleri doğrulayan Microsoft, Edge tarayıcısını Chromium tabanlı yapacağını duyurdu. Kimsenin bir beklemediği bir hamle olan, en büyük rakibi Google Chrome’un motoruna geçiş yapacak olan Edge, kullanıcılara çok daha sorunsuz bir deneyim yaşatacak.

Hala bazı sitelerin Edge ile uyumluluk problemleri olduğu, bazı sitelerin ise özellikle Chromium tabanlı tarayıcılar için oluşturulduğu göz önüne alındığında, bu sebeplerden ötürü Edge kullanmayan kullanıcıların bir kısmı, Edge’ye bir fırsat daha verebilirler.

Daha sık güncellenecek

Ayrıca, Chromium tabanına geçilmesi, tarayıcının çok daha sık bir şekilde güncelleneceğinin sinyallerini veriyor. Sadece bilgisayar üzerinde değil, mobil sürümünde de aynı değişikliğe gidilecek olan tarayıcı, bakalım bizlere nasıl bir deneyim sunacak.

Net bir güncelleme tarihi bulunmasa da, önümüzdeki senenin ilk aylarında beta programının başlatılması bekleniyor.