Miçotakis S-300 meselesine noktayı koydu! Yunanistan'a lazım

Yunanistan, elindeki Rus yapımı S-300 ve ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinden Ukrayna'ya sevk etmesi taleplerine bir kez daha ret yanıtı verdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Ne S-300'leri ne de Patriotları göndereceğiz." dedi.

Yunanistan'ın halihazırda Ukrayna'ya destek için çeşitli savunma teçhizatı sağladığını belirten Miçotakis ancak Yunanistan'ın kendisi için hayatî önem taşıyan silah sistemlerini veremeyeceklerini vurguladı.

İDDİALARI DOĞRULADI

Medyada AB'deki bazı liderlerin Yunanistan'a Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sevk etmesi için baskı uyguladığı yönünde haberler çıkmıştı. Miçotakis, kendisine bu yönde isteklerin iletildiğini ancak Ukrayna'ya "bulabilirlerse ya da ihtiyaç fazlası" başka tür malların sevkiyatını yapmak istediklerini kaydetti.

TÜRKİYE ENDİŞESİ

Miçotakis, S-300 ve Patriotların Yunan hava sahasının korunması için kritik önemdeki sistemler olduğuna da vurgu yaptı.

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Gerek Miçotakis gerekse diğer Yunan yetkililer daha önceki açıklamalarında, Türkiye'den olası tehditlere karşı hava savunma sistemlerine kendilerinin ihtiyacı olduğu mesajını vermişti.

Miçotakis, bu konuya da değinerek, Türkiye'den gelen tepkiye rağmen deniz parkı projesini hayata geçireceklerini söyledi. Yunan Başbakan, "Deniz parkını ilan edeceğiz. Çünkü bu, Türkiye ile görüş ayrılıklarımız var diye birbirimizle konuşamayacağımız anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.