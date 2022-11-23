Miçotakis'ten küstah çıkış: Komşu ülkeden...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'yi hedef aldığı açıklamada, "Ülkemizi silahlandırmak için komşu ülkeden izin istemeyeceğiz." şeklinde küstah bir çıkışta bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis,Türkiye'yi hedef aldığı açıklamada, "Ülkemizi silahlandırmak için komşu ülkeden izin istemeyeceğiz." şeklinde küstah bir çıkışta bulundu.
Yunanistan son dönemlerde artan Ege ve Doğu Akdeniz provokasyonuna bir yenisini daha ekledi. Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmayı bırakmayan Miçotakis, "Ülkemizi silahlandırmak için komşu ülkeden izin istemeyeceğiz." demeye kalktı.
Uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayriaskeri Statüdeki adaları silahlandırdığı gözler önüne serilen Yunanistan'dan bir provokasyon daha geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı.
Son olarak geçtiğimiz aylarda çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekmişti. Yunanistan'ın Gayriaskeri Statüdeki adalara yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülenmişti.