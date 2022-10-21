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Dünya Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunan mevkidaşı Nikos Panayotopulos'un "NATO Savunma Bakanları Toplantısı" çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmeyi "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirerek, belli şartlar halinde bu diyaloğun devam edebileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 18:42:00 -
Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Bir kez daha söyleyeceğim, halklarımız birbirlerine karşı düşmanca hisler beslemiyor. Bunun, korumamız gereken bir emanet olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün önce Selanik-İzmir arasında ticari bir (gemi) seferi başladı ve umarım başarılı olur. Zira, bu şekilde iki halk arasındaki iletişim ve karşılıklı ticaret gelişebilir" diye konuştu.

Miçotakis, Akar ve Panayotopulos'un görüşmesine ilişkin ise "İki Savunma Bakanı arasında görüşme olmasını olumlu değerlendiriyorum ve (belli) koşullar altında bu iletişim devam edebilir" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 27 Ekim'de Atina'yı ziyaret edeceğini kaydeden Miçotakis, bu ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunların ele alınacağını ifade etti.

 

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