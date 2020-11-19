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Dünya Miçotakis'tan küstah Türkiye açıklaması
Dünya

Miçotakis'tan küstah Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, isim vermeden Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Müttefik ülkeler, cihatçı gruplarla işbirliği yapamaz. S-400'leri test edemez." düşüncesini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:42:00 -
Miçotakis'tan küstah Türkiye açıklaması

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 66. NATO Parlamenterler Asamblesi Toplantısı'nda konuşan Miçotakis, Türkiye'nin adını vermeden bir NATO ülkesinin S-400 sistemlerini test edemeyeceğini öne sürdü.

Miçotakis, "Müttefik ülkeler, cihatçı gruplarla işbirliği yapamaz. S-400'leri test edemez. Bu tür uygulamalar, NATO değerlerine zarar veriyor ve siyasi ve askeri kuruluş olarak NATO'nun dayanışmasına, birliğine ve etkinliğine darbe vuruyor. Bunlar, İttifak'ın hedeflerine ve savunma çıkarlarına da aykırı" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinin NATO'nun birliğini bozduğunu da öne sürdü.

Türkiye'yi suçladı

Miçotakis, "Yunanistan güvenliği sağlamasına rağmen bu alanda NATO'nun birliğini fiilen bozan meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor. 2020 yılında bu birlik, Türkiye'nin provokasyonları ve tek taraflı eylemleri nedeniyle ciddi testlere maruz kaldı" dedi.

Mart ayında Türkiye'nin sığınmacı akışlarını Yunanistan'a karşı silah olarak kullandığını ve yazın Atina'nın ülkenin egemenliğine ve denizdeki egemenlik haklarına yönelik eylemler nedeniyle orduyu teyakkuza geçirmek durumunda kaldığını savunan Miçotakis, "İki NATO ülkesinin deniz kuvvetleri 35 gün karşı karşıya kaldı. Bu durum, İttifak'ın güney kanadının güvenliğini ve istikrarını tehdit altında bıraktı" diye ekledi.

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