  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın için son tahmin geldi: Hemen dönün

İtalya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Atatürkçü CHP şimdi hapı yuttu! Hüseyin Baş 6’lı masaya bakın neden alınmamış

Nedenini açıklayıp duyurdular! Fiyatlar çok sert düşecek

Halk TV'de şaşkına çeviren itiraf! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Çiftçi traktör sürerken rastladı... Heyecan dorukta! İçinden ne çıkacak?

Haluk Levent konserde kaybolan çocuğu sahneye çıkarttı! Annesini bulmak için bakın ne yaptı

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar

Doları olanlar aman dikkat! İslam Memiş 'dolara müdahale gelecek' dedi ve o tarihi açıkladı

AK Parti, kritik toplantı için o 3 partiye davet göndermedi! O partileri duyanlar şaştı kaldı
Avrupa Miçotakis'in partisi Yunanistan'ı karıştırdı! "Tehlikeli bir hükümet"
Avrupa

Miçotakis'in partisi Yunanistan'ı karıştırdı! "Tehlikeli bir hükümet"

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Grevena Milletvekili Andreas Patsis'in, icralık kredi borçlarını devralıp maddi kazanç sağlaması ve Yunanistan Posta İdaresinden (ELTA) yüksek gelir elde etmesine yönelik suçlamalar muhalefetin tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:18:00 - 2022-10-26 16:33:26
Miçotakis'in partisi Yunanistan'ı karıştırdı! "Tehlikeli bir hükümet"

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Grevena Milletvekili Andreas Patsis, suçlamaların ardından parti meclis grubundan ihraç edildi.

Yetkililer, ELTA'da soruşturma yapılacağını duyururken, muhalefet ise eleştiri oklarını hükümete yöneltti.

Ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) durumu "kamu servetinin yağmalanması" olarak yorumlarken, olayın tüm ayrıntılarıyla soruşturulmasını istedi.

"Partiden ihraç edilmesi hükümeti sorumluluktan kurtaramaz"

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu ve Patsis'in partiden ihraç edilmesinin hükümeti bu sorumluluktan kurtaramayacağını savundu.

"Miçotakis hükümeti tehlikeli bir hükümettir"

SYRIZA Milletvekili Nikos Vuçis ise Kokkino radyosuna yaptığı açıklamada dinleme skandalına değinerek, "Miçotakis hükümeti, hukuk devletine, vatandaşların hayatına ve sağlığına açtığı yaralar ve üyeleri hakkında her hafta ortaya çıkan büyük etik ve politik skandallar nedeniyle tehlikeli bir hükümettir." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23