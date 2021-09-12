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Dünya Miçotakis'in göçmen korkusu: Gerekirse uzatırız
Dünya

Miçotakis'in göçmen korkusu: Gerekirse uzatırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabileceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 17:48:00 -
Miçotakis'in göçmen korkusu: Gerekirse uzatırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabileceklerini söyledi.

Miçotakis, Selanik'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göçmen sorununa ilişkin konuştu.

Atina'nın, sınırlarını koruma stratejisini sürdüreceğini kaydeden Miçotakis, "Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz." dedi.

Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.

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