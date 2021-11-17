Miçotakis'i delirten gazeteciye şok! “Türk fahişesi” dediler, tekme-tokat dövdüler

Münübe Yılmaz

Her fırsatta Türkiye’yi diktatörlükle suçlayan Batılı ülkelerin asıl kendilerinin diktatörlükle yönetildiği bir defa daha ortaya çıktı…

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Maximos Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısı sırasında “Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?” sorusunu sorarak maskesinin inmesine sebep olan Hollandalı gazeteci İngeborg Beuchel’in peşine itlerini taktı. Yaşadığı kentte tehditler alan Beuchel’e son olarak taşlı saldırı gerçekleştirildi.

“Erdoğan’a gitmemi söylediler”

Beuchel, yaptığı açıklamada “Karanlık bir sokaktaki bir dükkandan evime dönerken, bir adam aniden önüme çıkıp kafama taş fırlattı. Bana ‘Türk fahişesi’ ve ‘Türkler için casusluk yapıyorsun’ dedi. ‘Sen Erdoğan’ın adamısın’ diye bağırıp Türkiye’ye gitmemi söyledi. Gözü dönmüş adamın attığı taş alnımı yardı” diye konuştu. Beuchel, olaydan sonra Yunanistan makamları tarafından korunmadığını da ifade ederek “Daha Yunanistan’da yapacağım çok iş vardı. Ancak bu saatten sonra burada duramam. Ülkeme dönme kararı aldım” dedi. Yunanistan'da aşırı sağcıların ve hükümet yanlısı medyanın hedefi haline getirildiğini ifade eden Beuchel, olaydan sonra sığınma talebinde bulunan 23 yaşındaki Afgan bir erkeğe ev sahipliği yapmak istediğini, ancak söz konusu talebinin kabul edilmediğini de anlattı.