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Dünya Miçotakis'e ateş püskürdüler: Yalan söylüyorsun
Dünya

Miçotakis'e ateş püskürdüler: Yalan söylüyorsun

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapılan oturum iç siyaset çatışmasına dönüştü. Miçotakis, Yunan parlamenterlerin "yalan söylemek de dahil olmak üzere sert eleştirileri ile karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 18:01:00 -
Miçotakis'e ateş püskürdüler: Yalan söylüyorsun

Oturumda Sosyal Demokrat, sol ve muhafazakar gruplar adına, bu gruplara üye Yunan parlamenterler söz aldı. Miçotakis'e sert eleştiriler yöneltildi. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, ekonomiyi toz pembe göstermekle suçladığı Miçotakis'in yalan söylediğini ifade etti.

Liberaller ve Yeşiller, adına yapılan konuşmalarda Yunan polisinin sığınmacıları Türkiye'ye geri itme operasyonları eleştirildi. Oturumda yeniden söz alan Miçotakis ise Yunan Parlamenterleri yalancılıkla suçladı.

 

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