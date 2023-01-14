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Dünya Miçotakis yine atıp tuttu: Türkiye bir gece ansızın...
Dünya

Miçotakis yine atıp tuttu: Türkiye bir gece ansızın...

Doğu Akdeniz ve Ege'de Batı'nın desteğini alarak provokatif hareketler sergileyen Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yine Türkiye'yi hedef aldı. Miçotakis iç siyaseti dengede tutabilmek ve ekonominin etkilerini yaklaşan seçim öncesi gizlemek için sık sık Türkiye üzerinden oy devşirmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 19:40:00 -
Miçotakis yine atıp tuttu: Türkiye bir gece ansızın...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin "provokasyon çılgınlığı" içinde olduğunu iddia ederek, "Bir gece ansızın geleceklerini haykıranlar, bir gece uyanıp ansızın acı gerçeğin içine düşebilir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gümülcine Konser Salonu'nda düzenlenen partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'ye mesajlar gönderdi.

Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin 'provokasyon çılgınlığı' içinde hareket ettiğini ileri sürerek, "Ancak Ankara sesini yükselttikçe, sonunda uluslararası izolasyona daha fazla gömülecektir. Hiç kimse, hiç kimse tarihi yeniden yazamaz ya da coğrafyayı yeniden çizemez" dedi.

Barış için güçlü kalma iddiası

Miçotakis, ülkesinin "saldırganlığa" karşı çıktığını, uluslararası hukuka ve Lozan Barış Antlaşması'na "sadık" kaldığını savundu.

Tehditlere karşı "kapalı" olduklarını belirten Miçotakis, "Ancak onları her zaman verimli temaslara açık tutuyoruz. Başka bir deyişle, biz barış, sorumluluk ve meşruiyet için bir gücüz ve öyle kalacağız" ifadelerini kullandı.

"Aniden sert gerçekliğe inebileceklerini düşünmelidirler"

Miçotakis, "Diyaloğa her zaman hazır olduklarını, mantıksız olanla diyalog olmayacağını" belirterek, "Bir gece ansızın geleceklerini haykırdıkları sürece, sadece bir gece uyanıp aniden sert gerçekliğe inebileceklerini düşünmelidirler" diye konuştu.

Miçotakis, "ulusal ve Avrupa sınırlarını" korunmaya devam edeceklerini söyledi.

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