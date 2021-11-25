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Dünya Miçotakis, Türkiye'yi şikayet etti
Dünya

Miçotakis, Türkiye'yi şikayet etti

ABD gazetesi Washington Post'a konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, mülteciler konusunda Türkiye'yi suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 22:31:00 -
Miçotakis, Türkiye'yi şikayet etti

Botlarını patlatıp Türk karasularına geri itttiği mültecileri ölüme terk eden Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi ABD medyasına şikayet etti.

"Türkiye durdurmak zorunda"

Washington Post’a yaptığı açıklamasında "Türkiye'nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var" diyen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben insanların Yunanistan'ı suçlamalarını anlayamıyorum"

"Ben insanların Türkiye’yi suçlaması yerine Yunanistan’ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor"

"Türkiye agresif tavrını bırakmalı"

Öte yandan, Doğu Akdeniz'le ilgili de konuşan Miçotakis, "Eğer Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz’de agresif tavrını bırakırsa, oturup farklılıklarımızı konuşmak için bir alanımız olur." dedi.

 

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