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Dünya Miçotakis önerdi: Asimile etmek için sığınmacı çocukları alacaklar
Dünya

Miçotakis önerdi: Asimile etmek için sığınmacı çocukları alacaklar

Yunanistan’ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yangının bir büyüteç gibi sorunun ne olduğunu gösterdiğini söyledi. Ayrıca Fransa ve Almanya küçük mülteci çocukları asimile etmek için alacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 22:38:00 -
Miçotakis önerdi: Asimile etmek için sığınmacı çocukları alacaklar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Konrad Adenauer Vakfı’nın düzenlediği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Moria sığınmacı kampında insanların uygun olmayan şartlar altında kaldıklarını belirterek, yangının sorunun ne olduğunu hatırlattığını söyleyerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Moria Kampı'ndaki durumu konuştuğunu söyledi.

Miçotakis reşit olmayan çocukların alınmasını istiyor

Yunan Başbakan Miçotakis’in kendisinden reşit olmayan sığınmacıların kabul edilmesini talep ettiğini aktaran Merkel, Almanya ve Fransa’nın bu çocukları alacağını ancak diğer AB ülkelerinin de buna destek vermesini istedi. Başbakan Merkel, bundan sonra bu konuda başka adımların da atılması ve AB ülkelerinin ortak sorumluluk alması gerektiğini bu göç politikasından memnun olmadığını da vurguladı.

Moria Kampında yangın çıktı

12 bin 500 sığınmacıyı barından Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 koronavirüs vakası nedeniyle karantinaya alınmış, ardından kampta yangınlar çıkmıştı. Sıgınmacılar şehir merkezine yükümek isteyince Yunan polisi müdahale etmişti.

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