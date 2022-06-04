Miçotakis, o sıralamada birinci oldu! Gurur duy alçak herif

Rauf Tamer, Batı ülkelerinin Yunanistan kadar fırıldak olamayacağını belirtip "alçaklık" sıralaması yaptı. "Kalleşlikte Yunan Miçotakis dünya şampiyonu... Avrupa, ondan sonra gelir... Fransa ikincidir. Zavallı ABD üçüncü" ifadelerini kullanan Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Batılı dostlarımız, yeni bir tezgah peşindeler:

Önce PKK’yı terör örgütü listesinden silip, sonra da NATO’ya alacaklar galiba.

Kovulmaktansa, pılıyı pırtıyı toplayıp NATO’dan kendimiz mi çıksak acaba?

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Fakat ne olursa olsun, Batı ülkeleri, Yunanistan kadar fırıldak olamaz. Kalleşlikte Yunan Miçotakis dünya şampiyonu... Avrupa, ondan sonra gelir... Fransa ikincidir. Zavallı ABD üçüncü.

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İsveç ve Finlandiya meselesi iyice utanmazlığa döküldü.

Ne diyor bunlar:

Türkiye’nin endişelerini anlamalıyız.

Yani, hiç anlamamışlar.

Şimdi kafa yorup anlayacaklar... Ah, kafa kafa...

Güvenlik için kurulan NATO artık suç örgütlerine yataklık edecekse, bunun nesini anlayacaklar?

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Ey Avrupalı.

Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Fakat yarın öbür gün terör eylemleri Avrupa kentlerine yayılırsa, siz 40 gün dayanamazsınız.

Önce bunu anlayın."