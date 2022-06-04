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Medya Miçotakis, o sıralamada birinci oldu! Gurur duy alçak herif
Medya

Miçotakis, o sıralamada birinci oldu! Gurur duy alçak herif

Rauf Tamer, Batı ülkelerinin Yunanistan kadar fırıldak olamayacağını belirtip "alçaklık" sıralaması yaptı. Tamer, "Kalleşlikte Yunan Miçotakis dünya şampiyonu... Avrupa, ondan sonra gelir... Fransa ikincidir. Zavallı ABD üçüncü" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 12:16:00 -
Miçotakis, o sıralamada birinci oldu! Gurur duy alçak herif

Rauf Tamer, Batı ülkelerinin Yunanistan kadar fırıldak olamayacağını belirtip "alçaklık" sıralaması yaptı. "Kalleşlikte Yunan Miçotakis dünya şampiyonu... Avrupa, ondan sonra gelir... Fransa ikincidir. Zavallı ABD üçüncü" ifadelerini kullanan Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Batılı dostlarımız, yeni bir tezgah peşindeler:

Önce PKK’yı terör örgütü listesinden silip, sonra da NATO’ya alacaklar galiba.

Kovulmaktansa, pılıyı pırtıyı toplayıp NATO’dan kendimiz mi  çıksak acaba?

***

Fakat ne olursa olsun, Batı ülkeleri, Yunanistan kadar fırıldak olamaz. Kalleşlikte Yunan Miçotakis dünya şampiyonu... Avrupa, ondan sonra gelir... Fransa ikincidir. Zavallı ABD üçüncü.

***

İsveç ve Finlandiya meselesi iyice utanmazlığa döküldü.

Ne diyor bunlar:

Türkiye’nin endişelerini anlamalıyız.

Yani, hiç anlamamışlar.

Şimdi kafa yorup anlayacaklar... Ah, kafa kafa...

Güvenlik için kurulan NATO artık suç örgütlerine yataklık edecekse, bunun nesini anlayacaklar?

***

Ey Avrupalı.

Biz 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Fakat yarın öbür gün terör eylemleri Avrupa kentlerine yayılırsa, siz 40 gün dayanamazsınız.

Önce bunu anlayın."

 

 

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Yorumlar

Allah Allah.

Bu ne biçim bir köşe yazısı. Fırıldaklık sıralaması da nedir? Anlaşmadılar hatta diyalog kurmadılar diye böyle hakaretvari suçlama olur mu? Mecbur değiller ki. Karşılıklı teklifleri, şartlardı ileri sürersiniz kabul edilir ya da edilmez. Onlar "Ben tek adamım, ne yasa tanırım ne kimseye hesap veririm ve de son kararı ben veririm." şeklinde çalışmıyorlar. Demek ki yapılan teklifler ve istenen şartları kendi hükümetine, tüm muhalef vekillerine, askerlerine, yasa koyuculara söyleyip kararı beraber alıyorlar. Diyalog kurmama, davete uymama sebebi olarak "Bizim İlkelerimiz var." diye boşuna söylediler ya.
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