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Dünya Miçotakis acizliğini böyle ortaya koydu! "Türkiye sadece bize değil onlara da kafa tutuyor"
Dünya

Miçotakis acizliğini böyle ortaya koydu! "Türkiye sadece bize değil onlara da kafa tutuyor"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamasında, içinde bulunduğu acziyeti ortaya koyarak, "Erdoğan sadece Yunanistan'a kafa tutmuyor. Karşılarında uğraşmaları gereken bir bütün halinde Avrupa ve NATO'daki müttefiklerimiz var." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 20:56:00 -
Miçotakis acizliğini böyle ortaya koydu! "Türkiye sadece bize değil onlara da kafa tutuyor"

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e, "ABD’den, Avrupa’dan gelen destekler sizi kurtarmaz." uyarısında bulundu.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği cevabında ne kadar aciz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"Türkiye giderek daha da izole oluyor ve gerçek diyalog yoluna geri dönmesi gerekiyor." diyerek Türkiye diyalogtan kaçıyormuş gibi davranan Miçotakis, şımartıldığı sahiplerini öne sürerek, "Karşı taraf monoton bir şekilde yalanlarını ve tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda yalnız. Sadece Yunanistan'a kafa tutmuyorlar. Karşılarında uğraşmaları gereken bir bütün halinde Avrupa ve NATO'daki müttefiklerimiz var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

Uluslararası hukukun gücü, alarmdaki silahlı kuvvetlerimiz ve müttefiklerimizin desteğiyle net çizgilerimizde sakin ve güvenli duruşumuzu sürdürüyoruz. Türkiye'nin ateşli kelimeler yerine artık barışçı eylemler ve elzem diyalog yoluna girmesini istiyoruz.

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