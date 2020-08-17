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Ekonomi

Michelin'den "Hemen Al" projesiyle yeni bir satın alma deneyimi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:12:36 -
Michelin'den "Hemen Al" projesiyle yeni bir satın alma deneyimi

İSTANBUL (AA) - Michelin, dijitalleşen dünyada müşterilerine yeni bir satın alma deneyimi sunuyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dijitalleşen dünyanın dinamiklerine uygun olarak geliştirdiği yeni projesiyle müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle her alanda dijital dönüşümün yaşandığı bugünlerde lastik alışverişleri de dijital platforma taşındı.

Michelin'in, Servislet.com ortaklığıyla hayata geçirdiği "Hemen Al" projesi ile müşteriler, www.michelin.com.tr üzerinden Michelin bayilerine ev ortamından ulaşabilecek ve ürün çeşitlerini, stok bilgilerini görerek araçlarına ve ihtiyaçlarına uygun lastiği temassız olarak satın alabilecek.

Sosyal mesafenin hayati önem kazandığı bu süreçte hayata geçen "Hemen Al" platformu üzerinden gerçekleştirilen satın alımlarda, müşteriler Michelin web sitesi üzerinden araçlarına uygun lastiği seçtikten sonra "Hemen Al" butonuna basarak hem ürününü hem de montaj, lastik oteli gibi ek servisleri kolayca satın alabilecek. Kargo beklemeden kendisine en yakın bayiden dilediği gün ve saate randevularını alarak lastiklerini temin edebilecek.

Michelin müşterileri, ağustos ayı sonuna kadar sepette 400 TL'ye varan fırsatların da sahibi olacak.




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