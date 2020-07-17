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Ekonomi

Michelin, X Coach otobüs lastiklerini tanıttı

Şirket, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlediği etkinlikte, X Coach otobüs lastiklerini şehirler arası otobüs şoförleri ile buluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:51:40 -
Michelin, X Coach otobüs lastiklerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Michelin, X Coach otobüs lastiklerini şehirler arası otobüs şoförlerine tanıttı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınması gereken sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlediği etkinlikte, X Coach otobüs lastiklerini şehirler arası otobüs şoförleri ile buluşturdu.

Etkinlik, Michelin Türkiye Satış Müdürü Sertan Akçagöz, Michelin Pazarlama Kamyon Operasyon Müdürü Recep Uçan, Michelin Ürün Teknik Müdürü Oğuz Demir ve Michelin Müşteri Yöneticisi Cihan Büyükbozdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Otobüs şoförlerine güvenlikten ödün vermeden yüksek performans elde edebilecekleri Michelin X Coach, Z ve XD otobüs lastikleri tanıtıldı. Lastiklerin kilometre performans videoları, otobüs şoförleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe katılan otobüs şoförlerinin yanı sıra, 31 Ağustos'a kadar ülke genelinde kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden de Michelin X Coach, Z ve XD lastiklerinden satın alan kullanıcılar, 350 liralık Opet Yakıt Kart Hediye Kampanyası'ndan da yararlanabilecek.


- Yüksek teknoloji ve konfor bir arada


Michelin X Coach lastikleri geliştirilen Infinicoil teknolojisi ile 400 metre uzunluğa sahip olabilen, lastiğin bir omzundan diğer omzuna uzanan tek parça ekstra çelik telin, yüksek stabilite sağlamak için lastiğin etrafına sarılıyor.

Bu teknoloji ile tasarlanan lastikler dayanıklılık değerlerinin de ötesinde, sürücülerin daha uzun mesafeleri kat etmesini ve yakıttan tasarruf etmesini sağlıyor.

Türkiye'nin her bölgesinde 9 farklı müşteride, farklı yol koşulu ve iklimde test edilen lastikler 500 bin kilometrenin üzerinde bir performans göstererek göz dolduruyor. Aynı zamanda X Coach Z, tek dalga ses etiketine sahip oluşu ve lastikten gelen sesin yalnızca 71 desibel olmasıyla yolculara da konfor sunuyor.

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