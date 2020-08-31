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Ekonomi Michelin, kış dönemi için servis kampanyası başlatıyor
Ekonomi

Michelin, kış dönemi için servis kampanyası başlatıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:56:42 -
Michelin, kış dönemi için servis kampanyası başlatıyor

İSTANBUL (AA) - Michelin'in, 1 Eylül itibarıyla başlatacağı kış dönemi servis kampanyası kapsamında, 550 TL'ye varan servis indirimi, 31 Aralık'a kadar sürecek.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, "Uzun Ömürlü Performans" stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans ve güvenli sürüş imkanı sunan şirket, 1 Eylül itibarıyla kış dönemi servis kampanyasını başlatıyor.

Bu çerçevede müşteriler, Michelin markalı, 15'' ve üstü binek, 4X4 ve hafif ticari araç kış, yaz ve CrossClimate ürün gruplarından tek seferde 4 adet lastik alımlarında, 550 TL'ye varan servis indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

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