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Dünya Michel'in Japonya ziyaretine Covid-19 engeli
Dünya

Michel'in Japonya ziyaretine Covid-19 engeli

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Japonya'ya yapmayı planladığı ziyaret, bir heyet üyesinin koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:57:00 -
Michel'in Japonya ziyaretine Covid-19 engeli

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmek üzere Pazartesi günü Japonya'ya yapacağı açıklanan ziyaretin Covid-19 riski nedeniyle ertelendiği bildirildi. Japonya'nın ardından Çarşamba günü DE Güney Kore'ye giderek Devlet Başkanı Moon Jae-İn ile temaslarda bulunacağı açıklanan Michel'in her iki programının da gezilerde yer alacak bir heyet üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle askıya alındığı açıklandı.

Dünya gündemi masada olacaktı

Avrupa Konseyi Başkanı olarak Japonya'yı ilk kez ziyaret edeceği açıklanan Michel'in, ziyareti sırasında Başbakan Kishida ile iklim değişikliği karşısında alınacak önlemler, Japonya-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve AB'nin Çin politikası gibi küresel-bölgesel konuları ele alması bekleniyordu.

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