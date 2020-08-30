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Spor Michael Keane, 2025'e kadar Everton'da
Spor

Michael Keane, 2025'e kadar Everton'da

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:14:07 -
Michael Keane, 2025'e kadar Everton'da

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Everton, savunma oyuncusu Michael Keane'in sözleşmesini yeniledi.

Everton Kulübü, 27 yaşındaki İngiliz stoper Keane'in sözleşmesinin Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine Manchester United'da başlayan Keane, Leicester City, Derby County, Blackburn Rovers ve Burnley formaları giydikten sonra 2017'de Everton'a transfer olmuştu.

Takımıyla 3 sezonda 94 kez Premier Lig maçına çıkan Keane, 3 gol kaydetti.

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