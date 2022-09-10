MİB'in girişimiyle kuyumculuk sektörüne eğitimli istihdam

Mücevher İhracatçıları Birliği(MİB)Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinde Kuyumculuk Teknolojisi alanının açıldığı müjdesini verdi. Türkiye’nin ihracatta büyümesi en hızlı sektörleri arasında yer alan mücevher sektöründe eğitimli eleman ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Yakın,geleneksel usta-çırak ilişkisiyle yetişen eleman sayısının yetersiz kaldığını söyledi. 2019 yılında kuyumculuk alanının örgün öğretimden kaldırılmasıyla insan kaynağı yönünden büyük bir dezavantaj oluştuğuna dikkat çeken Yakın şu değerlendirmede bulundu:

“Sektörümüzün 15 bin nitelikli elemana ihtiyacı var. Kuyumculuk eğitimi alan gençlerimizi iş garantili, parlak bir gelecek bekliyor. Öğrenciler ve veliler de sektörümüzün sunduğu avantajları biliyorlar ancak örgün öğretimde böyle bir alan olmadığı için seçemiyorlardı. Sektördeki firmaların, meslek liselerinin ve velilerin bizden bu yönde talepleri oluyordu. Biz de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek bu yılki eğitim ve öğretim yılına yetişmesi için yoğun çaba sarf ettik. Artık sektörümüzde kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz hem örgün öğretime katılabilecek hem de teorik ve pratik mesleki bilgileriyle, sektöre donanımlı bir şekilde adım atabilecekler. Yetenekli, yaratıcı, ufku geniş, dünyayı ve trendleri bilen yeni nesil insan kaynağımızı yetiştirerek, Türkiye markasını hak ettiği yere taşıyabileceğimize inanıyorum. Liselerle yakın temas halindeyiz, şimdiden kuyumculuk bölümüne ilginin büyük olduğunu duymak bizi mutlu etti.”

Ustalar hali hazırda eğitimli çıraklar istiyor

MİB’in devreye girmesiyle yeniden örgün öğretime dahil edilen kuyumculuk eğitimleri, aynı zamanda mesleki eğitim merkezlerinde de veriliyor. Eğitimciler ise sektörün geleceği için örgün öğretimin daha avantajlı olduğunu savunuyor. Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Adalet Keskin Karakaş, “Mesleki eğitim merkezi dediğimiz çıraklık eğitimi sisteminde, öğrenciler 9. sınıftan itibaren haftanın dört günü işletmeye gidiyorlar. Meslek alanında öğretmenlerinden pek fazla eğitim alma imkanları olmuyor. Ancak işletmeler bizden hali hazırda altyapısı olan, cilalama, karışım yapma, tasarlama gibi konularda eğitim almış öğrenciler talep ediyor. Çünkü sektör büyüdükçe, ustalar her bir öğrenciye sıfırdan işi öğretecek kadar vakit ayıramıyorlar. Bazı veliler de çocuklarının 13-14 yaşında iş hayatına atılmadan önce eğitim almalarını tercih ediyorlar. Bu durum kuyumculuk alanının daha az tercih edilmesine yol açıyordu. Ancak örgün öğretime yeniden alınmasıyla birlikte bölüme ilgi arttı” diye konuştu.

Z kuşağı örgün öğretimde kuyumculuk eğitimi almayı tercih ediyor

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğretmen Nagihan Okullu ise Z kuşağının örgün eğitimi tercih ettiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Erken yaşta iş hayatına girmek istemeyen ancak kuyumculuk sektörüne ilgi duyan gençler, örgün öğretimde olmadığı için bu alanı seçemiyordu ve diğer bölümlere yöneliyorlardı. Yeni dönemde ise Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun girişimleri ile kuyumculuk alanını seçme imkanına kavuştular. Artık üç yıl okulda eğitim alacaklar. Tasarım ve atölye derslerinde iyi kesim yapmayı, kaynak yapmayı, metalleri tanımayı ve işlemeyi işin mutfağında öğrenecekler. Ardından dördüncü yılda staja başladıklarında ‘Ben çok iyi bir cilacıyım. İyi tasarım yapabiliyorum’ diyen öz güvenli ve kalifiye elemanlar olacaklar.”