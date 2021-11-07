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Ekonomi Miami Büyükelçiliği sekreter alacak
Ekonomi

Miami Büyükelçiliği sekreter alacak

T.C. Miami Başkonsolosluğunda münhal bulunan sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla Türk uyrukluğu personel alınacak. Sınav Miami/ Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup, adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri kendi sorumluluklarında olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:28:00 - 2021-11-07 13:31:27
Miami Büyükelçiliği sekreter alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 6 Kasım Cumartesi TSİ 10:00 ile 22 Kasım Pazartesi 2021 TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.

Yazılı Sınav: T.C. Miami Başkonsolosluğu, 80 SW 8th St. Suite 2700 Miami FL, 33130 Amerika Birleşik Devletleri

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Miami Başkonsolosluğu, 80 SW 8th St. Suite 2700 Miami FL, 33130 Amerika Birleşik Devletleri

Tel   : + 1 (786) 655 03 15

Faks : + 1 (786) 310 75 84

E-mail:  [email protected]

SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 6 Aralık 2021, Pazartesi günü saat 10:00’de  T.C. Miami Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır. Adaylar başvuru değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat) 

 b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 13 Aralık 2021, Pazartesi günü saat 10:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları :

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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