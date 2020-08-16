  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

MHRS hastane randevusu al

MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde muayene için doktora gitmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanan bir hastane randevu sistemidir. Herhangi bir şikayeti bulunan vatandaşlar hastaneye gidecekse ya MHRS üzerinden ya da ALO 182 üzerinden randevu almak zorunda Peki MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl girilir? MHRS şifresi nasıl alınır? İşte MHRS hastane randevu haberi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:55:00 - 2020-08-16 14:57:05
MHRS hastane randevusu al

Türkiye’nin hangi şehrinde olursa olsun hastaneye gitmek için mutlaka ama mutlaka önceden randevu almak zorunluğu söz konusu. Randevu almadan hastaneye giden vatandaşlara bakılmamakta. İnternet üzerinden ya da telefonla hastane, bölüm, doktor randevusu almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nın MHRS randevu sistemi üzerinden nasıl hastane randevusu alacağını merak ediyor. İşte MHRS randevusu nasıl alınır? Sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

MHRS hastane randevusu al

Sağlık Bakanlığı MHRS randevu sistemi üzerinden randevu almak için izlenecek yollar şöyle: Hastane randevusu almak için ilk yapılması gereken şey MHRS internet sitesini ziyaret etmek olacaktır. MHRS randevusu almak ve üye oluşturmak için tıklayınız

MHRS randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz. MHRS randevu sistemine giriş yapabilmek için MHRS üyesi olmak gerekir. MHRS üyesi olup da MHRS şifresi almak için MHRS sistemi üzerinden üyelik kaydı oluşturmak gerekir. Bunun için MHRS "Randevu Al" seçeneğini tıkladıktan sonra üye ol sekmesi tıklayarak MHRS üyelik işlemini tamamlayabilirsiniz. MHRS hastane randevusu almak için ise oluşturan üyelik bilgilerini girek yani TC kimlik numarası ve MHRS şifresi girilerek hangi ildeki hastaneden hangi bölümden ve hangi doktordan ne zaman randevu almak istiyorsanız bilgileri girdikten sonra hastane randevusu oluşturulmakta. Ayrıca MHRS sisteminin yanında ALO 182 hattını da arayarak yine aynı şekilde hastane randevusu almak mümkündür.

e devlet MHRS hastane randevusu nasıl alınır?

MHRS'den randevu almanın bir diğer yolu da e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. E devlet şifresi olan vatandaşlar e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresini girerek hastane randevusunu alabilmekte. E devlet üzerinden hastane randevusu almak için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi
Gündem

Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi

Amerika’daki Kongre üyelerinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını kilitlemesine çok k..
EYT
Ekonomi

EYT

EYT nedir, EYT çıkar mı, eyt son dakika haberleri sayıları binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar oluşturduğu vatandaşlar tarafından yakı..
Bakan Soylu'dan Joe Biden'a anladığı dilden tepki!
Siyaset

Bakan Soylu'dan Joe Biden'a anladığı dilden tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin iç işlerini karıştırmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı