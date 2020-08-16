Türkiye’nin hangi şehrinde olursa olsun hastaneye gitmek için mutlaka ama mutlaka önceden randevu almak zorunluğu söz konusu. Randevu almadan hastaneye giden vatandaşlara bakılmamakta. İnternet üzerinden ya da telefonla hastane, bölüm, doktor randevusu almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nın MHRS randevu sistemi üzerinden nasıl hastane randevusu alacağını merak ediyor. İşte MHRS randevusu nasıl alınır? Sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

MHRS hastane randevusu al

Sağlık Bakanlığı MHRS randevu sistemi üzerinden randevu almak için izlenecek yollar şöyle: Hastane randevusu almak için ilk yapılması gereken şey MHRS internet sitesini ziyaret etmek olacaktır. MHRS randevusu almak ve üye oluşturmak için tıklayınız

MHRS randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz. MHRS randevu sistemine giriş yapabilmek için MHRS üyesi olmak gerekir. MHRS üyesi olup da MHRS şifresi almak için MHRS sistemi üzerinden üyelik kaydı oluşturmak gerekir. Bunun için MHRS "Randevu Al" seçeneğini tıkladıktan sonra üye ol sekmesi tıklayarak MHRS üyelik işlemini tamamlayabilirsiniz. MHRS hastane randevusu almak için ise oluşturan üyelik bilgilerini girek yani TC kimlik numarası ve MHRS şifresi girilerek hangi ildeki hastaneden hangi bölümden ve hangi doktordan ne zaman randevu almak istiyorsanız bilgileri girdikten sonra hastane randevusu oluşturulmakta. Ayrıca MHRS sisteminin yanında ALO 182 hattını da arayarak yine aynı şekilde hastane randevusu almak mümkündür.

e devlet MHRS hastane randevusu nasıl alınır?

MHRS'den randevu almanın bir diğer yolu da e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. E devlet şifresi olan vatandaşlar e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresini girerek hastane randevusunu alabilmekte. E devlet üzerinden hastane randevusu almak için tıklayınız