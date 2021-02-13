Korona aşı randevu ekranı | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde 14 Ocak 2021’de başta sağlık çalışanları olmak üzere aşılamalar başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre vatandaşlar aşı olabiliyor. Gelen aşı dozları ve yaş gruplarına göre toplumun büyük kısmının nisan ayına katar aşılanması planlanıyor. Ancak tüm dünyada aşı tedariki sorunu yaşanmaya başladı. Hatta bazı ülkeler arasında adeta aşı savaşları başladı. Bu sebeple Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen aşı miktarı hakkında bilgi verilmeyeceğini belirtti. Peki, korona aşı randevusu nereden nasıl alınır?

MHRS aşı randevusu al! Korona aşı randevunu nasıl alınır?

MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevunuzu alabilirsiniz. Sistem aşı randevuları sebebiyle güncellendi. MHRS internet sitesine giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan 'Randevu al' kısmına tıklayınız.

TC kimlik numaranız ve MHRS şifrenizle sisteme bağlanabilirsiniz. Şifreniz yoksa şifre oluşturabilir ya da e devlet şifrenizle sisteme bağlanabilirsiniz.

Şifreyle sisteme giriş yaptığınızda karşınıza 'Aile Hekimi Randevusu al', 'Hastane randevusu al', 'Aşı randevusu al' seçenekleri çıkacak. Buradan 'Aşı randevusu al' kısmına tıklayınız. Açılan sayfada 'Aile hekiminden', 'Hastaneden', 'Evde aşı uygulamasından' seçenekleri çıkacak. Arzu ettiğiniz seçeneğe tıklayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Yaş grubunuz henüz aşı için uygun değilse sistemde aşı randevusu alamayacağınız ifadesi ile karşılaşacaksınız.

12 Şubat Cuma günü 65 yaş üstü vatandaşların randevu alması için sistem aktif hale geldi. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların 60 yaş üstü eşlerine sistemden randevu verilebiliyor.

KORONA AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ