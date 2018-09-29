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MHP'nin Kızılcahamam'da düzenlediği kamp başladı

Yerel seçime yönelik yol haritasını belirlemek için Kızılcahamam'da düzenlediği kamp başladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:40
MHP'nin Kızılcahamam'da düzenlediği kamp başladı

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantılarının  yapılacağı Kızılcahamam Patalya Otel'de bugün başlayan kampta, yerel seçim öncesi  yapılacak çalışmalar ile belediye başkan adayları belirlendikten sonra  yürütülecek faaliyetler ele alınacak.

MHP ile AK Parti arasında yerel seçimde de ittifak yapılması konusunun  değerlendirileceği kampta, mevcut MHP'li belediyelerin taahhütlerini ne ölçüde  yerine getirdiklerine ilişkin incelenen dosyalar da gündeme gelecek.

Kampta, ayrıca Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin  sunumlar yapılacak ve Meclise sunulan af teklifi de değerlendirilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimlere yönelik mesajlar  vermesi bekleniyor.

Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret

Toplantılara katılmak üzere ilçeye gelen Genel Başkan Bahçeli, otele  gitmeden önce Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli ve beraberindekiler,  Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu  alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen ve çay içen  Bahçeli, ayrıca parti yöneticileri ve teşkilatla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bahçeli, ayrıca Şehitler Ağacı'nı da ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha sonra toplantıların yapılacağı otele  geçti. Kamp çerçevesinde yapılacak toplantılar basına kapalı gerçekleşecek. Kamp  yarın sona erecek.
 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:40
  1. MHP

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