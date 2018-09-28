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MHP’nin af teklifine Kamalak’tan ilginç değerlendirme

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, MHP’nin af teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, “O terör, bu darbe suçlusu denemez. ‘Hükümlü ise hepsi hükümlüdür’ diyor AYM’nin gerekçeli kararlarında” ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2018 Cuma 15:26
MHP’nin af teklifine Kamalak’tan ilginç değerlendirme

Saadet Partisi eski Genel Başkanı ve YİK üyesi Mustafa Kamalak, MHP’nin af teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kamalak; şüphelilik, sanıklık ve hükümlülüğün farklı hukuki statüler olduğunu belirterek, “Hükümlü aynı statüdedir. Evrensel hukuk kurallarının olduğunu bilmemiz lazım. O terör, bu darbe suçlusu denemez. ‘Hükümlü ise hepsi hükümlüdür’ diyor AYM’nin gerekçeli kararlarında.” diye konuştu.

Gündemdeki af teklifini Milli Gazete’ye değerlendiren Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Mustafa Kamalak, şu anda içeride binlerce hukuksuz bir şekilde yatan insan olduğunu belirterek, Türkiye’nin toplamsal olarak bir affa ihtiyacının tartışmasız olduğunu söyledi.

Kamalak, af teklifine ilişkin olarak, “Toplumsal barış bakımından bir af gerekli. Ama bu teklif yeterli değildir” dedi.

“5 YIL DEĞİL, 5 GÜNÜ KALMIŞSA TAHLİYE OLAMAYACAK”

Daha önce hukuksuz bir şekilde içeride yatan insanlardan bazılarının Mor Beyin, ByLock kumpasına maruz kaldığının Avukat Ali Aktaş tarafından ortaya çıkarılmasından sonra binlerce insanın serbest bırakılması örneğini veren Kamalak, “Bir kimsenin 5 yıl cezası kalmış. Bu teklifle serbest kalacak. Peki af teklifinin istisna ettiği suçlardan dolayı bir kişinin 5 yıl değil, 5 günü kalmışsa tahliye olabilecek mi? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti, adalet ve hukuk üzerine kurulu. Bunu nasıl adaletle izah edeceğiz?” diye sordu.

“RAHŞAN AFFI ÇELİŞKİLİYDİ”

Kamuoyunda “Rahşan affı” olarak bilinen kanun ile ilgili de konuşan Prof. Kamalak, şunları söyledi: “Rahşan affında, basın yayın yolu ile işlenmiş suçlar için 18 Nisan 1999 yılına kadar işlenmiş suçların süresi beş yıl erteleniyordu. Bu, anayasaya aykırı idi. O ifadenin öyle kullanılmasının amacı Tayyip Erdoğan ve Erbakan Hoca’yı Bingöl konuşmasından dolayı devre dışı bırakmaktı. ‘18 Nisan 1999 öncesinde işlenen suçlar ibaresi anayasaya aykırı’ diye dilekçe verdim. 4444 sayılı kanunu iptal etti. Basın affına dair Meclis 4416 sayılı kanunu çıkardı. Tayyip Bey ve Sayın Erbakan, o kanunla ceza almadı.

“BÜTÜN HÜKÜMLÜLER AYNI STATÜDE”

Şüphelilik, sanıklık ve hükümlülüğün farklı hukuki statüler olduğunu kaydeden Kamalak, “Hükümlü aynı statüdedir. Evrensel hukuk kurallarının olduğunu bilmemiz lazım. O terör, bu darbe suçlusu denemez. Hükümlü ise hepsi hükümlüdür diyor AYM’nin gerekçeli kararlarında” diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 15:26
  1. Bingöl
  2. Mustafa Kamalak
  3. Saadet Partisi
  4. MHP
  5. MHP'nin af teklifi

YORUM YAZ

  • yılmaz karayılmaz kara54 dk önce
    algı operasyonlarından bıkmadınızmı, azıcık utanın beee, adama saygı duyun. adam hukuki gerçeklere atıf yapıyor sizler utanmadan millete nasıl kötü gösteririm derdine düşüyorsunuz.
  • musa atillamusa atilla57 dk önce
    Konuşmak için konuşmuş.
  • ilhami çöğenderilhami çöğender1 sa önce
    28 şubatpost model darbesinde hüküm giyenler için söyledi onları kim tutukladıçarpıtmayınlütfen İLAHİ ADALETvar
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    eğer af yasası çıksın akp ye ve mhp ye sülalece oy yok
  • ************************************************1 sa önce
    bir kamalak zırvalaması möanifestosu sen bu akılla gidersen milletin şamarını suratında bulursun akılsız kafalı senin neren milli önce onu söyle
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