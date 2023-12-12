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Siyaset MHP’nin acı günü! O isim, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Siyaset

MHP’nin acı günü! O isim, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-12 19:31:00 -
MHP’nin acı günü! O isim, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner (59) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sivas’ta nikah memuru olarak uzun yıllar görev yapan Muzaffer Güner'in, kentte birçok kişinin evliliğinde imzası bulunuyordu. 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güner, 4 gün önce memurluktan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Hafik Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklamıştı. Dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güner'in bugün defnedileceği öğrenildi.

 

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