  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam MHP'nin acı günü
Yaşam

MHP'nin acı günü

MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 14:09:00 -
MHP'nin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçiş dönem Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski hayatını kaybetti.
Bilecik esnafların merhum Osman Eski'nin oğlu, geçiş dönem MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik siyasetine adını yazdırmış önemli isimlerden biri olan Eski'nin cenazesi öğle namazına müteakip Şerifpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23