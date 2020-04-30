MHP'lilerden Fatih Altaylı'ya sert tepki: Şerefsiz sofraların, haramzadesi Altaylı ürüyor, İp müdiresi madam gülüyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında attığı çaresiz kahkahalar kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etti.

Programın MHP'deki yankıları ise daha büyük ve şiddetli oldu. Meral Akşener ile birlikte, programı hazırlayan Fatih Altaylı'yı da tepki gösteren MHP'li yöneticiler, Altaylı'ya çok ağır sözlerle yüklendi.

Altaylı'yı "taraflı program yönetmek" ve "MHP'ye hakaret etmekle" itham eden ülkücü camia, sosyal medyada Altaylı'ya adeta ateş püskürdü.

MHP’den sert açıklamalar

Fatih Altaylı'ya, Meral Akşener’e sorduğu sorular ve yorumları nedeniyle ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan eleştiri geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Semih Yalçın “İdeolojik ön yargılarını her fırsatta MHP muarızlığıyla besleyerek hayat süren Fatih Altaylı’nın; ipi pazara çıktığı için itibar edilmeyen ve artık kamuoyunda unutulmaya başlayan İP Müdiresini yeniden parlatma çabası, Habertürk TV’nin inandırıcılığına ve basın etiğine gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, programında; Devlet Bahçeli’yi ve MHP camiasını hedef aldığını savunan Yalçın, "Aklınca hırsıza yol belleten, İP Müdiresine ayak veren Fatih Efendi; “Devlet Bahçeli MHP’nin başından giderse…” şeklindeki yaklaşımla Sayın Genel Başkanımız aleyhinde durup dururken gündem oluşturma çabasına girmiştir." dedi.

Terörist Apo ile resmi paylaşıldı

Ancak Fatih Altaylı'ya MHP içinden çok daha ağır tepkiler de geldi. Kimi MHP'liler eski defterleri açmayı ihmal etmedi ve Altaylı'nın terörist başı Abdullah Öcalan ile birlikte yemek yerken çekişmiş görüntüleri paylaşıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz söz konusu fotoğrafı "Şerefsiz sofraların, haramzadesi Altaylı Ürüyor, İp Müdiresi Madam Gülüyor..." notuyla sosyal medyada takipçilerine aktardı.

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de fotoğrafı paylaşan isimler arasındaydı, Çiçek ayrıca "Bozkurtlara it derken bugüne kadar yaptığın itlikleri hatırlasaydın keşke..." mesajı ile Altaylı'ya yüklendi.