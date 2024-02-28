MHP'li Yönter'den partililere küfreden Kutalmış Türkeş'e çok sert tepki!

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

MHP'li isimler, Ayyüce Türkeş'in İP'ten aday olmasını eleştirdi.

Eleştirilere sosyal medya hesabından küfürle karşılık veren Kutalmış Türkeş, şu mesajı paylaştı:

Alparslan Türkeş’in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeşi’in evladı olması imkansız, zira Türkeş oros..lardan çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz Ulviye’ye !

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, Türkeş'e sert bir cevap verdi. Yönter mesajında, "Şizofren ahlaksız, feyk hesaplardan ettiğin ağır küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışıp kalacak! İnsanlıktan çıkmışsın, ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim, itimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin…Elbette bu hakaretlerinden ve müfteriliğinden dolayı hukukta hesap vereceksin…" ifadelerini kullandı.

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