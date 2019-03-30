MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı odakların her türlü baskı ve tehditleri sonuçsuz bırakılacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız,"AK partili sandık görevlileri ve hukukçularla uyumlu ve koordineli şekilde çalışılacak, işbirliği ve yardımlaşma ile ülkemizin her köşesinde sandıklara sahip çıkılacaktır. Demokrasi düşmanı odakların her türlü baskı ve tehditleri sonuçsuz bırakılacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız,31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Yarın seçim sandıklarında oylarımızı kullanarak vatandaşlık görevimizi mutlaka yerine getirelim.

MHP 57.058.636 seçmenin Oy kullanacağı 194 bin 390 Sandığın tamamında oy kullanma, sayım döküm işlemlerinin yasalara uygun olarak yapılması için Ülküdaşlarımız görevlendirilmiştir. Ülke genelinde görevli sayımız 250 binkişinin üzerindedir. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir de görevli sayısı 55 bin’dir” ifadesini kullandı.

Genel Merkezlerinde İl ve İlçelerde görevli hukukçularla toplantılar yapılarak hazırlıkların bir kez daha gözden geçirildiğini kaydeden Yıldız şunları dedi:

“ 31 Mart seçimlerinde: Milli iradenin sandığa yansıması önünde oluşabilecek girişimlere anında müdahale edilecek, hukuka aykırı eylem ve işlemler Hukuk ve Seçim işleri Başkanlığımıza zaman geçirilmeden bildirilecektir. İl ve ilçelerde görevli hukukçular her türlü gelişmeyi Genel Merkezimizde hazır olan hukukçular gurubu ile paylaşacaktır.

AK partili sandık görevlileri ve hukukçularla uyumlu ve koordineli şekilde çalışılacak, işbirliği ve yardımlaşma ile ülkemizin her köşesinde sandıklara sahip çıkılacaktır. Demokrasi düşmanı odakların her türlü baskı ve tehditleri sonuçsuz bırakılacaktır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur içinde geçmesini seçim sonuçlarının Ülkemize, Milletimize hayırlar getirmesini diler saygılar sunarım.”