MHP'li Yıldırım: Dünya Türk Birliği'ne doğru gidiyor!

MHP'li Yıldırım konuşmasında dünya gündemini değerlendirdi.

Horasan erenlerinin Selçuklu'yu, Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyetini kuran kişiler olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz hiçbir insanımızdan taviz vermeyiz ve hiçbir insanımızdan vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur. Hepimizin en değer verdiği kişiler Ehlibeyt'tir. Ehlibeyt bizim en önemli varlığımızdır. Onun için burada Ehlibeyt sevdalıları, Horasan'ın ve Oğuz'un çocukları toplandı. Geldiğimiz noktada dünyada bir Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuş ve bir Türk birliğine doğru gidiyoruz. Dünden bugüne atamızın ve ceddimizin izinde Oğuz'un nesli gereğini yapıyor"