MHP’li Yalçın CHP’yi fena bombaladı!

Yeni Akit Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın’dan yalanlar üzerine siyaset kurgulayan CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert salvolar geldi. “Zillet senaryosunun adı; Yalan Rüzgarı” diyen Yalçın, “Karakterlerin hepsinde kendi yalanlarına inanma hastalığı var: Mitomani” ifadeleriyle ana muhalefet partisini topa tuttu.

Twitter hesabından CHP’nin yalan siyasetini yerden yere vuran MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın şunları söyledi:

“CHP sözcüleriyle yancıları birer dizi film ya da tiyatro karakteri gibi… Zillet senaryosunun adı: Yalan Rüzgârı… Karakterlerin hepsinde kendi yalanlarına inanma hastalığı var: Mitomani... Zillet tımarhanesinde toplanmış bulunan kronik mitomanlar, demokrasinin belirleyici organı olan millet iradesi dururken politika yalanlarına sarılıp başka mahfilleri işaret ediyorlar. Yalan rüzgârlarının zillet tımarhanesine savurduğu siyaset hastalarının başını, kendisine “demokrat amca” denilmesini isteyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çekiyor. Oysa Kılıçdaroğlu, para hırsı yüzünden başına gelmedik kalmayan çizgi roman karakteri “Varyemez Vakvak Amca”yı hatırlatıyor. Çünkü kendisi, politik hırslarına kapılıp CHP’nin muhalefet ambarında biteviye inkâr, yalan ve iftira biriktiriyor. Bu arada zillet ittifakını saran “gezen politikacı” anlayışı, çözüm ve alternatif üretmek yerine, ülkenin dört yanında “yedi sarılı fitne” yumurtluyor. Bunların siyasi kanatları da uçmalarına yetmiyor ama bol bol gıdaklama ve efelenme sesleri duyuluyor”