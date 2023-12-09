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Gündem MHP’li üyeden CHP’li üyeye kapak cevap
Gündem

MHP’li üyeden CHP’li üyeye kapak cevap

Yeniakit Publisher
2023-12-09 21:39:00 -
MHP’li üyeden CHP’li üyeye kapak cevap

Samsun’un İlkadım ilçe belediyesi meclis toplantısında CHP’li Meclis üyesi Hatice Çakır, “Ben Cumhuriyet kadınıyım” adlı şiiri okuyunca MHP’li Meclis üyesi Cemalettin Kola kapak bir cevap verdi.

İYİ Partili İlkadım Belediyesi’nin Kasım ayı ilk toplantısında CHP’li meclis üyesi Hatice Çakır söz alarak cumhuriyetin önemini anlatan “ Ben cumhuriyet kadınıyım” şiirini okudu. İddialara göre şiir bittikten sonra MHP’li meclis üyesi Cemalettin Kola, sert bir şekilde "Terbiyesiz kadın" diye bağırarak, "Mini etek de giyin, baldırınızı da açın" dedi. Kola’ya AKP’li üyeler de eşlik edince mecliste tartışma çıktı.

Savcı hakaret olarak görmedi

Mecliste yaşanan olayın ardından Hatice Çakır, MHP’li Kola’nın kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Ancak Cumhuriyet Savcısı, hakaret suçunun işlenmediği kanaatine vararak dava açmadı. Ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcının kararına itiraz edeceklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Cumhuriyet bayramından sonra Kasım ayı ilk toplantısında, söz alarak Cumhuriyetin anlamını ifade eden ‘Ben cumhuriyet kadıyım’ şiirini okumaya başladım.

-Ben okurken daha mırıldanmalar başladı. Cemalettin Kola bu sırada bana ‘terbiyesiz kadın‘ diye bağırdı. Şiiri bitirdikten sonrada 3-4 kez daha terbiyesiz kadın dedikten sonra ‘mini etek de giyin, baldırınızı da açın’ diye ifadeler kullandı.

-AKP sıralarından da sesler yükseldi. Beni ötekileştirmekle suçladılar. Ben de Cumhuriyet kazanımlarını anlatan bir şiir olduğunu anlatmaya çalıştım.

-Kola’dan özür dilemesini istedim. Ama dilemedi. Hakaret ettiği gerekçesiyle şikayet ettim. Ama savcı, iki günde kovuşturmaya yer olmadığına karar verip dava açmadı.

-İYİ Partili Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’tan meclis tutanak ve videosunu istedim ama vermedi. Şimdi savcının kararına itiraz edeceğiz.

Kaynak: Sözcü

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Yorumlar

salih örs

HAYRET, BU KADININ AĞRINA GİTMEMESİ GEREKİR,ONLAR İÇİN BU LAFLAR İLTİFAT
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