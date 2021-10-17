MHP'li Semih Yalçın: Parlamenter söylem halkı aldatmaktır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Zillet ittifakının sözcüleri ve destekçileri, kamuoyunda mevcut yönetim modelini değiştirebilecekleri ve parlamenter sisteme dönebilecekleri algısı oluşturmaya çalışıyor. Bu, siyaseti alenen yalan üzerine kurmak ve halkı aldatmaktır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarını değerlendiren Yalçın, şunları ifade etti: “İP Müdiresi Meral Akşener’in, ‘Ben başbakan olacağım’ tarzındaki ısrarlı iddiasının bilimsel açıdan ‘olmayana ergi’ metoduyla ironik bir analizi yapılabilir. Gerçek böyleyken Akşener, 15 Temmuz 2016 İhanet Kalkışması’ndan kısa süre önce verdiği mesajı şu sıralar neden papağan gibi tekrarlamaktadır? Yoksa kulağına Pensilvanya’dan meşum bir taktik mi fısıldanmıştır?”