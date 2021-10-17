  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP'li Semih Yalçın: Parlamenter söylem halkı aldatmaktır
Siyaset

MHP'li Semih Yalçın: Parlamenter söylem halkı aldatmaktır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Zillet ittifakının sözcüleri ve destekçileri, kamuoyunda mevcut yönetim modelini değiştirebilecekleri ve parlamenter sisteme dönebilecekleri algısı oluşturmaya çalışıyor. Bu, siyaseti alenen yalan üzerine kurmak ve halkı aldatmaktır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:16:00 -
MHP'li Semih Yalçın: Parlamenter söylem halkı aldatmaktır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarını değerlendiren Yalçın, şunları ifade etti: “İP Müdiresi Meral Akşener’in, ‘Ben başbakan olacağım’ tarzındaki ısrarlı iddiasının bilimsel açıdan ‘olmayana ergi’ metoduyla ironik bir analizi yapılabilir. Gerçek böyleyken Akşener, 15 Temmuz 2016 İhanet Kalkışması’ndan kısa süre önce verdiği mesajı şu sıralar neden papağan gibi tekrarlamaktadır? Yoksa kulağına Pensilvanya’dan meşum bir taktik mi fısıldanmıştır?”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler
Dünya

Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler

Yemen’de devam eden iç savaşta yeni gelişme yaşandı. Marib Cephesi'nde stratejik Abdiya ilçesi İran destekli Husilerin eline geçtiği aktarıl..
Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?
Gündem

Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini değerlendird..
Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu
Gündem

Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Atina gerçekleştirilen gizli Türkiye toplantısı deşifre oldu. İngiltere ise, Erdoğan’ın günleri sayılı diyerek hayal dünyalarını yazdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay