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Gündem MHP’li Sefer Aycan’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

MHP’li Sefer Aycan’dan canlı yayında flaş açıklamalar

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında gündemi değerlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:58:00 -
MHP’li Sefer Aycan’dan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef gösteren açıklamalarına tekpiler çığ gibi büyüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sakın Fransız markaları satın almayın’ çağrısı da İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar üzerinde oldukça etkili oldu.  

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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