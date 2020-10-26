MHP’li Sefer Aycan’dan canlı yayında flaş açıklamalar
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında gündemi değerlendiriyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef gösteren açıklamalarına tekpiler çığ gibi büyüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sakın Fransız markaları satın almayın’ çağrısı da İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar üzerinde oldukça etkili oldu.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
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