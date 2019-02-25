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MHP’li Özdemir Tekneli ve Karapınar Mahallelerindeki tapu sorununu gündeme getirdi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri İli Sarız İlçesi Tekneli Mahallesinde yaşayan vatandaşların yaklaşık %90’ına ve yine Karapınar Mahallesinde yaşayan vatandaşların da yaklaşık %50’sine tapularının verilmediğinin iddia edildiğini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyu dikkate alarak araştırma ve düzenleme yapmasını istedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
MHP’li Özdemir Tekneli ve Karapınar Mahallelerindeki tapu sorununu gündeme getirdi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri İli Sarız İlçesi Tekneli Mahallesinde yaşayan vatandaşların yaklaşık %90’ına ve yine Karapınar Mahallesinde yaşayan vatandaşların da yaklaşık %50’sine tapularının verilmediğinin iddia edildiğini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyu dikkate alarak araştırma ve düzenleme yapmasını istedi.


ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM‘a gönderdiği bilgi notunda, Tekneli ve Karapınar mahallelerinde yaşayan köylülerin uzun yıllardan bu yana yaşadıkları geçim sıkıntısı ve susuzluktan dolayı kendi arazilerini ekip-biçemediklerini belirterek şunları söyledi:


“Yöre sakinleri geçimini temin etmek için Adana il ve ilçelerinde çalışmaya gitmişlerdir. Ve çok sayıda aile çalıştıkları yerlere yerleşmişlerdir. Tekneli Mahallesinde bulunan araziler uzun yıllar ekilip biçilmediğinden kadastro geldiğinde pek çok yer mera olarak yazılmıştır.”


Özdemir, Tekneli ve Karapınar mahallelerindeki arazilerin sahipleri olan köylülerin zaman içerisinde ekonomik ve sosyal olarak gelişim gösterdiklerini belirterek, şöyle devam etti:


“Vatandaşlarımız yaz döneminde de olsa 2 - 3 aylığına yaylalarına gelerek, kendi köylerinde topraklarını işlemek ve ev yapmak istemekte, ancak tapu sorunu olduğu için büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. Üzülerek belirtmek isterim ki şimdiye kadar köylülerimiz kendi evlerinin, tarla ve bahçelerinin tapularını alamamıştır. Dolayısıyla bu durum vatandaşlarımızı üzmekte, ilgili yerlerdeki toplumsal ve sosyal huzuru etkilemektedir. Köylülerimiz devletimizin bu konuyla alakalı ilgisini, geçmiş dönemlerde Kayseri’de görev yapmış valilerimiz ve kaymakamlarımızın kendilerine daha evvelden verdiği sözlerin tutulmasını beklemektedir.”


MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı bu açıklamalardan sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Kayseri İli Sarız İlçesi Tekneli ve Karapınar Mahallelerinde yaşayan vatandaşların tapu sorununun çözülmesi konusunda ilgili tespit ve çalışmaların bir an önce yapılmasını istemiştir.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
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