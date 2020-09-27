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Siyaset MHP'li Mustafa Kalaycı: HDP, CHP, İP, SP, DEVA, GP aynı yolun yolcuları
Siyaset

MHP'li Mustafa Kalaycı: HDP, CHP, İP, SP, DEVA, GP aynı yolun yolcuları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “HDP, CHP, İP, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan alayı birbirine ulanmış hepsi aynı yolun yolcularıdır. Sürekli felaket tellallığı yapıyorlar” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:06:00 -
MHP'li Mustafa Kalaycı: HDP, CHP, İP, SP, DEVA, GP aynı yolun yolcuları

Partisinin Karaman İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi’nde konuşan Kalaycı, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin milli güvenliğini ve bekasını yakından ilgilendiren çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir süreçte CHP ve yedeklerinin siyasi polemiklerle vakit geçirmesi, Türkiye sevdasından ne kadar mahrum olduklarını esasen göstermektedir. HDP, CHP, İP, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan alayı birbirine ulanmış hepsi aynı yolun yolcularıdır. Partilerinin adı ayrı ama söylemleri aynıdır. Sürekli felaket tellallığı yapıyorlar. Krizi, karmaşayı, kaosu tahrik ve teşvik ediyorlar.”

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