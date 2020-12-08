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Aktüel MHP'li Kaşlı, Niğde'de bir maden tesisinden siyanürlü su sızdığını söyledi
Aktüel

MHP'li Kaşlı, Niğde'de bir maden tesisinden siyanürlü su sızdığını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:35:56 -
MHP'li Kaşlı, Niğde'de bir maden tesisinden siyanürlü su sızdığını söyledi

TBMM (AA) - MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Tepeköy köyünde faaliyetini sürdüren maden tesisinden siyanürlü su sızdığını ve çevreye zarar verdiğini belirtti.

Kaşlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, köyde faaliyet gösteren maden tesisindeki siyanürlü havuzdan sızan suların tarlalara yayıldığını belirterek konunun yargıya taşındığını söyledi. Bilirkişi raporlarında siyanürlü havuzun patlayarak köylülere ait tarlalara sızdığının ortaya çıktığını anlatan Kaşlı, yargı süreci devam ederken söz konusu firmanın imar değişikliği ve ÇED raporuyla Tepeköy'e yeni bir tesis kurduğunu ancak yapılan itirazlar sonucu imar planı değişikliğinin hukuka aykırı bir şekilde yapıldığının anlaşıldığını aktardı.

Siyanürlü suların tarlalarda yüzeye çıktığını ve insan sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Kaşlı, "Firma yetkilileri kamu yetkililerini yanıltıyor, çalışanlarını tehdit ediyor ve vatandaşın sağlığını hiçe sayıyor. Köy halkı siyanür havuzundaki kaçağın tamir edilmesini, zararlarının giderilmesini ve yeni tesisin köyden uzak kurulmasını talep ediyor." dedi.


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