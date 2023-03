MHP’li Kalkan; “Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı’na yürüyor”

Cumhur İttifakı’nın ‘Türkiye Yüzyılı’na yürüdüğünü belirten MHP Denizli Milletvekili aday adayı Ebru Leman Kalkan, “Meclise girmemiz halinde öncelikle hedefimiz engelli anneleriyle ve kayıt dışı çalıştırılan kadınlarla ilgili olacak” dedi.



MHP Denizli Milletvekili aday adayı Ebru Leman Kalkan, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kalkan, seçim çalışmaları çerçevesinde parti teşkilatları ve hemşerileriyle bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor.



Yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren MHP’li Kalkan, eğitim hayatından, iş ve siyaset hayatına kadar merak edilenleri anlattı. Kadınların mutlaka siyasette etkin rol alması gerektiğini söyleyen Kalkan, “Ülkücü bir annenin ve milliyetçi astsubay bir babanın kızıyım. Milliyetçi Hareket Partisi’ne uzak değildim. MHP Kadın Kollarında siyasete başladım. Her aşamasında bulundum. İlk karar verme noktam ise bir STK’nın İstanbul’da yapılan geniş toplantısı sonrasıdır. Bize benzeyen kadın, milliyetçi, vatansever, seçmenin kendini daha az ifade ettiği görmem üzere siyasetin içinde olmamız gerektiğine karar verdim. 2009 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi’nin birçok kademesinde kesintisiz, etkin görev aldım. Belediye meclis üyeliği yapıp, Denizli için önemli kararların altına imza atan isimlerden oldum. Davamızı çok daha ileriye taşımak için yorulmayacağız, yılmayacağız” diye konuştu.





“Kadınlar siyaset için daha fazla yürekleniyor”

“Kadınlar takdir edildikçe siyasetin içine girmek için daha fazla yürekleneceklerdir” diyen Leman Kalkan, “MHP’de zaten işin mutfağında genelde kadınlar vardı. Proje üretim noktalarında, seçim çalışmalarında ağırlıklı kadınlarımız oluyordu. STK’larla çok iç içe bir yapımız var. Kadını öznesi yapan bizde KAÇEP diye bir bölümümüz var ki gayet işlevsel olarak hem saha hem de bilimsel bazda yoğun çalışıyor. Sadece bir kadın olmaktan çıkıp engelli bireylerle ve çocuklarla ilgilenen geniş bir Milliyetçi Hareket’in içinde bir bölüm oluşturuldu. Partimizin bizlere olan desteği çok. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin desteği çok fazla. Her ne kadar erkek egemen bir parti gibi görünsekte bizi her zaman koruduklarını ve kolladıklarını, bir abla gibi, bir kardeş gibi gördüklerini bildiğimiz için çok rahat tüm çalışmalarımızı onlarla omuz omuza yapabiliyoruz. 2009 yılından beri kesintisiz bir şekilde partimin her mecrasında görev aldığım için elbette benim için önemli bir yerde siyaset. Ancak bu zamana kadar sadece görevimi en iyi şekilde yapmaya odaklanmıştım. Beklenti ile yapılacak bir şey değil çünkü siyaset. Hakikaten gönlünüzü koyarsanız ve bir ikbal beklentisi olmadan görev yaparsanız hem bulunduğunuz topluluğa hem de kendinize çok daha faydalı olabiliyorsunuz. Ancak şimdi milletvekilliği aday adaylığı sürecinde her şeyin önüne geçti. Bu davayı çok daha ileriye taşımak için ‘Yorulmayacağız, Yılmayacağız’ diye yola çıktık. Dolayısıyla şuanda merkezimde siyaset var” şeklinde konuştu.



“Bir anne olarak kadın ve çocuklar için çalışmalar yapacağım”

Seçilmesi halinde Meclis’te kadın ve çocuklara yönelik projelerini hayata geçirmek istediğini kaydeden Kalkan, amaçlarını şu şekilde sıraladı:

“Siyasetçi inandığı şeyleri söylemezse siyasetçi olmaz. Çünkü inandığı için bir davaya dahil olmuştur ve o davanın doğrularını herkese duyuracağım diye yola çıkmıştır. İnanmaktan vazgeçtiği noktada kimseyi ikna etme şansı da kalmaz. Meclise girmemiz halinde öncelikle hedefimiz, engelli anneleriyle ve kayıt dışı çalıştırılan kadınlarla ilgili olacak. Engelli annelerinin özellikle erişkin yaşa gelmiş engelli bireylerin annelerinin çok zorluklar yaşadığını ve büyük bir çoğunluk olduklarını biliyorum. İlk hedefim onların hayatını daha rahat geçirmelerini sağlamakla ilgili çalışmalar olacak. Siyasette oldum demek, öldüm demek. Ne zaman bir makama, mevkiye geldiğinizi, artık çok iyi piştiğinizi düşünürseniz o gün bittiğiniz gündür. Öğrenecek çok şeyimiz var, yürünecek çok yolumuz var. Yorulmayacağız. Hep birlikte tarih yazacağız. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı’na yürüyor. Birinci hedefimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına tekrar seçtirmek ve tek ülkümüz olan bizim de yüreğimizi titreten Türk ülküsüne koşar adımlarla gitmek”