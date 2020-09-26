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Siyaset MHP'li İzzet Ulvi Yönter: Oniki Ada, Anadolu coğrafyasının uzantısı
Siyaset

MHP'li İzzet Ulvi Yönter: Oniki Ada, Anadolu coğrafyasının uzantısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “Oniki Ada Anadolu coğrafyasının denizdeki uzantısıdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:34:00 -
MHP'li İzzet Ulvi Yönter: Oniki Ada, Anadolu coğrafyasının uzantısı

Partisinin Eskişehir il kongresinde konuşan Yönter, şunları dile getirdi: “Ege’de önümüzü kesmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Gayri askeri statüde olması gereken, ada, adacık, kayacık ya da coğrafi formasyonlarla ilgili Türk milleti tarihsel haklarından ödün vermeyecek. Müzakere ise müzakere. Uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarımızı kullanacağız. Genel Başkanımız bunu deklare etti. Oniki Ada’yla ilgili duruşumuz belli, Oniki Ada Anadolu coğrafyasının denizdeki uzantısıdır. Haksız, hukuksuz, hayasız şekilde elimizden alınmıştır. Buna göz yumamayız. Bu tartışma devam edecektir. Meseleyi yakından takip edeceğiz.”

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