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Gündem

MHP'li isimden Can Dündar'a çok sert tepki

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, yurtdışında firari yaşayan Can Dündar’ın “MHP Kapatılmalıdır” diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 17:25:00 -
MHP'li isimden Can Dündar'a çok sert tepki

 Yeniakit  Ankara 

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, FETÖ firarisi sözde gazeteci yurtdışında yaşayan Can Dündar’ın “MHP Kapatılmalıdır” diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi.

MHP’li Osmanoğlu Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Ruhu ipotekli, fikirleri zehirli, kendisi firari. Gelin görün ki ‘MHP kapatılmalıdır’ diyor! Üzerine örttüğü ABD Bayrağının altında uyuyan Can Dündar; MHP senin ve senin gibi vatan hainlerinin uykularını kaçırmaya devam edecek!” ifadelerini kullandı.

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