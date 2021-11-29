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Gündem MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı
Gündem

MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'ndan alkışlanacak bir hareket geldi. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı Serap Akıncıoğlu, MHP İlçe Başkanlığına giderek siyasi destek istedi. MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ise polis çağırdı ve propaganda yapan "kedicikten" şikayetçi oldu. Polis, Akıncıoğlu'nu gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 07:21:00 -
MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı

"Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü" davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşını "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet" gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırmıştı.

Adnan Oktar ve kedicikleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mahkeme 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıkları da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etmişti.

Davada 4,5 yıl hapis cezası alan, ancak cezası kesinleşmediği için cezaevine konulmayan Serap Akıncıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sancaktepe MHP İlçe Başkanlığına gitti. Bu partinin ilçe başkanı Arzu Karaalioğlu ile görüşen Akıncıoğlu, cezaevindeki Oktar ve arkadaşlarının mağdur olduğunu iddia ederek, siyasi destek talebinde bulundu. MHP'li ilçe başkanı Karaalioğlu ise suç örgütünün propagandasını yapan Akıncıoğlu'na tepki gösterdi.

Derhal polis çağıran Karaalioğlu, Akıncıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Polis ekipleri de olayı Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Serap Akıncıoğlu "suç örgütünün propagandasını yapmak", "suç ve suçluyu övmekten" gözaltına alındı.

Akıncıoğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma yürüten polis ekipleri, kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

Kaynak: Sabah

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