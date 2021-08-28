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Gündem MHP'li isim Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı: Bunu söylemiyorlar...
Gündem

MHP'li isim Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı: Bunu söylemiyorlar...

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Cumhur İttifakı'nın son oy oranını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:59:00 -
MHP'li isim Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı: Bunu söylemiyorlar...

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, partisinin Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve beraberindeki heyetle, Adapazarı Akşam Haberleri Gazetesi ve Haberlisin.com’a ziyaretinde bulundu. Bülbül, ziyarette ittifakların oy oranı ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın oy oranını duyurdu

Akşam Haberleri Gazetesi'nden İsmail Erken'in haberine göre MHP'li Bülbül, ziyarette Cumhur İttifakı'nın oy oranına değindi: “Bizler çıkıp açık bir şekilde ‘'Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP’den oluşur. Oy oranı da yüzde 50-52 vesairedir diyoruz ama karşı bloğumuz(Millet İttifakı) bunu söyleyemiyor. Daha kendi ittifakları hakkında bir şey söyleyemeden, ‘Sizin oyunuz efendim yüzde kaç vesaire diyorlar'' ifadelerini kullandı.

"Mülteciler gerekli şartlardan sonra geri yollanmalı"

Ziyaret sırasında Bülbül'ün gündeminde mülteci sorunu da vardı. MHP'li vekil konuya ilişkin “Bazı şer odakları mülteciler konusunda topluma kin ve nefret aşılıyor. Mülteci meselesi dikkat ve özenle çözülmeli. Aslına baktığımızda bu sorun 100 yılı aşkın bir sorundur ve en çok etkilenen de Türkiye’dir. Şu an daha fazla mülteci kaldıracak durumumuz yok ve misafirlerimiz ülkelerinde gerekli güvenlik şartları oluştuğu zaman geri yollanmalı” açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Mehmet balcı

47 den fazla değiller bunu biliyorlar
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Talat AKTAŞ

SAYIN VEKİL EN FAZLA ETKİLENEN BİZ ÖZEL SEKTÖR İŞÇİLERİ, EYT LİLER VE KİRACILAR . İŞVERENLERİN İŞİNE GELİYOR.
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