MHP'li eski başkana İçli silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, MHP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli (60) evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kocaköy ilçesinde MHP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli, bugün öğlen saatlerinde evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan ve Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İçli, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İçli'nin öldürülmesi ile ilgili polis geniş çaplı araştırma başlatırken, yetkililer, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantılı olmadığını, geçmişte yaşanan bir husumetten kaynaklanmış olabileceğini söyledi.