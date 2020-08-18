MHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Antalya’nın Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan MHP’li başkan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Paylaşımında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Değerli hemşehrilerim; yapılan tetkiklerin ardından Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım.” dedi.
Durumunun an itibariyle iyi olduğunu belirten Yüceş, “Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun.” diye yazdı.
Uyarılarının ardından Adem Murat Yücel, “Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" diyerek paylaşımın noktaladı.
MHP’li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in babası Mehmet Yücel de birkaç gün önce koronavirüse yakalanmıştı.