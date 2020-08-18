  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Siyaset

MHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:38:00 -
MHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Antalya’nın Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan MHP’li başkan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Değerli hemşehrilerim; yapılan tetkiklerin ardından Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım.” dedi.

Durumunun an itibariyle iyi olduğunu belirten Yüceş, “Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun.” diye yazdı.

Uyarılarının ardından Adem Murat Yücel, “Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" diyerek paylaşımın noktaladı.

MHP’li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in babası Mehmet Yücel de birkaç gün önce koronavirüse yakalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yasakları kaldırıyorum dedi ve

Patladı gitti ...............
  • Yanıtla

Bir kaç ay evvelki

Çakma başarı kötü bitti
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak
Dünya

Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak

Avrupa Birliği'ni Belarus'taki göstericilere destek vermeye çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde hiç beklemediği bir tepk..
İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması
Ekonomi

İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması

Zürih merkezli Credit Suisse bankası, önümüzdeki yıl için altının ons fiyatı tahminini 1800 dolardan 2500 dolara yükseltti.

Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’nu yıkacak Abdullah Gül çıkışı
Siyaset

Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’nu yıkacak Abdullah Gül çıkışı

Muhafazakar kesimden oy alabilmek için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 2023’te aday göstermek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı