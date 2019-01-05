MHP'li belediye başkan adayı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Belde Belediye Başkan Adayı Cevdet Aldağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

Aldağ, dün Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Hakkında 26 Kasım 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılan Aldağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MHP'den açıklama yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, “Karaman Belediye Başkan Adayımız Cevdet Aldağ, bildiğiniz gibi tutuklandı. Kendisinin sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu bir paylaşım dolayısıyla tutuklandığı söyleniyor. Biz de parti olarak araştırmamızı yapacağız. Cumhur İttifakı’na olan bakış açımız, verdiğimiz önem ve dikkat ortada. Böyle önemli bir dönemde bizim böyle bir paylaşım yapan birisiyle zaten yola devam etmemiz mümkün olamaz. Bunları araştıracağız. Eğer iddialar doğruysa zaten Karaman Beldesi’nde seçime tam kadro hazırdık. Belediye Meclis Üyesi adaylarımız ve teşkilatımız orada tam kadro görev başında. Bu arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz ve birlikte bir arkadaşımızı Belediye Başkan Adayı göstereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, yoluna emin adımlarla devam edecektir” ifadelerini kullandı.