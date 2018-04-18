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MHP'li Akçay'dan İYİ Parti çıkışı: "Herkes kanuna uymalı"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, erken seçim kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akçay, İYİ Parti'yi kastederek herkesin kanuna uyması gerektiğini söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:20
MHP'li Akçay'dan İYİ Parti çıkışı: "Herkes kanuna uymalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını ve tarihini açıklamasından sonra partilerden açıklamalar gelmeye başladı. Erken seçim önerisini gündeme getiren MHP'den de açıklamalar geldi. Bir televizyon programına katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Akçay İYİ Parti'nin seçime girip giremiyeceğiyle ilgili soruya " Bunun kararını YSK verir.Bir partinin seçime girip girmemesi üzerinden küçük bir hesap yapmayız.Herkes kanuna riayet etmeli" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:20
  1. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
  2. İYİ Parti

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